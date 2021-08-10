Tele2 запустил сервис скорой помощи автомобилистам

Это подписочный сервис под названием «Автоконсьерж». По словам Tele2, подписчики могут рассчитывать на помощь в ситуациях: если закончилось топливо, пробито колесо, разрядился аккумулятор, требуется эвакуатор или правовая помощь при ДТП. Оплата тут посуточная. Хотя обычно подписки на консьерж-сервисы предполагают разовый платеж за год вперёд. Сервис Tele2 можно в любой момент отключить.

Если возникла трудная ситуация, специалисты «Автоконсьержа» подвезут топливо, заменят повреждённое колесо, помогут с запуском двигателя, зарядят или заменят аккумуляторную батарею. Если случилось ДТП, подписчику предоставят эвакуатор, вернут машину на дорожное полотно и организуют экспертизу машины. Также пользователи могут консультироваться со специалистами по телефону по юридическим вопросам.

Для подключения сервиса, нужно оставить заявку на сайте Tele2 в разделе «Автоконсьерж». Первые пять дней будут бесплатными. Затем стоимость подписки составит 15 рублей в день.