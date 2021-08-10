Наука и технологии
Сегодня в 14:50

Tele2 запустил сервис скорой помощи автомобилистам

Платный
Оператор сотовой связи Tele2 запустил сервис круглосуточной поддержки автолюбителей. Если спустило колесо или закончился бензин, можно вызвать специалистов.
Tele2 запустил сервис скорой помощи автомобилистам

Это подписочный сервис под названием «Автоконсьерж». По словам Tele2, подписчики могут рассчитывать на помощь в ситуациях: если закончилось топливо, пробито колесо, разрядился аккумулятор, требуется эвакуатор или правовая помощь при ДТП. Оплата тут посуточная. Хотя обычно подписки на консьерж-сервисы предполагают разовый платеж за год вперёд. Сервис Tele2 можно в любой момент отключить.

Если возникла трудная ситуация, специалисты «Автоконсьержа» подвезут топливо, заменят повреждённое колесо, помогут с запуском двигателя, зарядят или заменят аккумуляторную батарею. Если случилось ДТП, подписчику предоставят эвакуатор, вернут машину на дорожное полотно и организуют экспертизу машины. Также пользователи могут консультироваться со специалистами по телефону по юридическим вопросам.

Для подключения сервиса, нужно оставить заявку на сайте Tele2 в разделе «Автоконсьерж». Первые пять дней будут бесплатными. Затем стоимость подписки составит 15 рублей в день.