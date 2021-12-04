Tele2 запустил сверхдешёвый новогодний тариф с 20 ГБ и 500 минутами

Чтобы получить новый тариф, нужно купить новую SIM-карту или перейти со своим номером в от другого оператора, использовав услугу MNP. За покупку сразу нескольких симок с этим тарифом Tele2 даёт скидку — за пять карт, например, скидка будет 20-процентная при оплате с Visa. При покупке одной SIM-карты тариф стоит 250 рублей для московского региона.

В пакет входят 20 ГБ интернета, 500 минут на номера домашнего региона, 200 SMS. Также в тарифе неиспользованные минуты, гигабайты и SMS не сгорят, а бесплатно перенесутся на следующий месяц. Подробнее почитать о «Новогоднем» можно по этой ссылке.