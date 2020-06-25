Tele2 запустил тариф для любителей игр-симуляторов боевых действий

Новый тарифный план называется «Игровой». Tele2 запустил его совместно с компаниями «Ростелеком» и Wargaming. Новый тариф предлагает премиум-аккаунт в перечисленных выше играх, а также уникальную боевую технику. Чтобы получить все бонусы, нужно привязать номер с действующим тарифным планом «Игровой» к своей учётной записи.

Тариф включает в себя 30 ГБ интернет-трафика, безлимитные звонки на номера Tele2 и 700 минут для разговоров с абонентами других операторов по России. Кроме того, абоненты получат безлимитный доступ к контенту YouTube и Twitch, а ещё 100 СМС. Абонентская плата составляет 890 рублей (для абонентов всех регионов).

Что касается уникальной боевой техники, то в World of Tanks игрокам дадут премиум-танк VIII уровня Т-44-100 с тремя эксклюзивными камуфляжами и надписью «Войска связи». Для фанатов World of Warships будет доступен премиум-линкор VIII уровня В. И. Ленин с эксклюзивным камуфляжем, а для фанатов World of Warplanes — премиум-самолёт Яковлева ЯК-ЗТ VII уровня.