Tele2 запустил тариф с бесплатным YouTube

Главная особенность тарифа — неограниченный трафик для просмотра видео в YouTube. Также «Везде онлайн+» предлагает увеличенный пакет интернет-трафика (40 ГБ) и 600 минут, бесплатные звонки на номера Tele2 и безлимитный доступ к популярным соцсетям и мессенджерам, в том числе «ВКонтакте», Instagram, WhatsApp, Viber.

Стоит отметить, что 40 ГБ из пакета интернета не расходуются на YouTube и социальные сети с мессенджерами.

Абонентская плата за «Везде онлайн+» составляет 600 рублей в месяц. Подключиться к тарифу могут и новые клиенты в Московском регионе, и старые, которые сейчас пользуются другими тарифами.