Телефон за 30 млн рублей назвали первым шагом по внедрению квантовой телепортации в России

Как пишет издание, Песков прокомментировал запуск телефона в кулуарах Петербургского экономического форума, который проходил в начале июня. Устройство представили в мае этого года, а о планах по внедрению квантовой телепортации стало известно ещё в 2016. По этим планам, к 2035 году в России должны появиться собственный язык программирования и связь на основе инфраструктуры квантовых коммуникаций. В документе также нашли термин «квантовая телепортация», из-за чего СМИ принялись бурно обсуждать стратегию.

Песков же объяснил, что под «квантовой телепортацией» подразумевается моментальная передача информации, а не передача физических объектов. И в России планируется создать технологии на основе этого явления. Никакого воплощения в жизнь sci-fi сюжетов пока ждать не приходится.

Вокруг пресловутого квантового телефона же развернулась забавная история. Люди заметили, что устройство подозрительно похоже на аппарат для IP-телефонии, который можно купить в Amazon за $200. Однако, как заявили российские разработчики, сам телефон не является основным элементом созданной технологии, и 30 миллионов рублей были потрачены на дополнительную аппаратуру и программное обеспечение.