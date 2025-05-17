Телефонные мошенники атаковали и США, но там они притворяются чиновниками

Опубликовано 17 мая 2025, 15:031 мин.
Телефонные мошенники атаковали и США, но там они притворяются чиновникамиФБР предупреждает о мошенниках
ФБР выпустило предупреждение о продолжающейся мошеннической кампании, в которой злоумышленники используют аудио, сгенерированное искусственным интеллектом, чтобы выдавать себя за высокопоставленных чиновников США.
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С апреля 2025 года мошенники, применяя технологию дипфейков — искусственно созданных голосовых записей, почти неотличимых от настоящих, — атакуют бывших и действующих государственных служащих, а также их контакты.
Злоумышленники отправляют текстовые сообщения и голосовые дипфейки, чтобы завоевать доверие жертв, а затем предлагают перейти на другие платформы через вредоносные ссылки, которые могут заразить устройства или украсть личные данные. ФБР советует не доверять сообщениям.
Такие атаки становятся всё более распространёнными. В прошлом году хакеры использовали дипфейк голоса гендиректора LastPass, чтобы обмануть сотрудника, а в Нью-Гемпшире дипфейк голоса Джо Байдена пытался повлиять на выборы.