Телефонные мошенники атаковали и США, но там они притворяются чиновниками

С апреля 2025 года мошенники, применяя технологию дипфейков — искусственно созданных голосовых записей, почти неотличимых от настоящих, — атакуют бывших и действующих государственных служащих, а также их контакты.

Злоумышленники отправляют текстовые сообщения и голосовые дипфейки, чтобы завоевать доверие жертв, а затем предлагают перейти на другие платформы через вредоносные ссылки, которые могут заразить устройства или украсть личные данные. ФБР советует не доверять сообщениям.

Такие атаки становятся всё более распространёнными. В прошлом году хакеры использовали дипфейк голоса гендиректора LastPass, чтобы обмануть сотрудника, а в Нью-Гемпшире дипфейк голоса Джо Байдена пытался повлиять на выборы.