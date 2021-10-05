Телефонные мошенники стали использовать робота как способ установить разговор с жертвой

Телефонные мошенники стали использовать робота как способ установить разговор с жертвойСотрудник "Лаборатории Касперского Дмитрий Галов оценил ситуацию
Появился новый способ кражи данных и денег со смартфона, как отмечает "Лайф" со ссылкой на РИА "Новости". Мошенники звонят жертве, а затем просят его пройти опрос и нажать клавишу, чтобы ответить тем или иным образом. После этого происходит блокировка телефона, а хакер получает доступ к нему и может похитить средства.
Однако, по мнению эксперта по кибербезопасности Лаборатории Касперского Дмитрия Галова и специалиста проекта "Народного фронта" "За права заёмщиков" Александры Пожарской, именно взлом из-за нажатия клавиш в тональном режиме на самом деле не способен привести к блокировке аппарата или похищению денежных средств. Галов подчеркнул, что для этого необходимо, чтобы мошенник использовал уязвимость системы или каким-то образом заразил устройство вредоносным ПО. В "Народном фронте" тоже с реальными подобными случаями не сталкивались.
При этом специалист добавил, что действительно такая уловка существует, но реализуется она немного по-другому. Человеку действительно звонят и просят нажать на кнопку, в результате чего он переключается на самого мошенника, который использует для обмана методы социальной инженерии. Галов рассказывает: "Наши эксперты сталкивались как раз с первой схемой: человеку звонит робот и говорит, что якобы его номер был изменён, если человек этого не делал, его просили нажать "Один". Далее человека соединяли непосредственно с мошенником".