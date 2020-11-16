Telegram будет судиться с властями из-за блокировки мессенджера в России

Об этом сообщил представитель Telegram в ЕСПЧ аналитик «Агоры» Дамир Гайнутдинов.

Вот на какие вопросы нужно ответить российским властям: «затрагивает ли дело Telegram свободу выражения мнения, было ли вмешательство государства законным и необходимым, было ли нарушено право Telegram на доступ к эффективным средствам правовой защиты, было ли нарушено право на справедливый суд».

Помимо этого ЕСПЧ хочет получить копии судебных решений, по которым ФСБ требовало у Telegram ключи шифрования.

Стоит отметить, что недавно Telegram официально разблокировали в России. С мессенджером пытались бороться с 2018 года.