Telegram добавил возможность скачивать файлы «пачками» с удобным управлением

Менеджер загрузок открывается через строку поиска. Он позволяет управлять всеми текущими загрузками: ставить их на паузу, отдавать приоритет или вообще убирать из списка.

Помимо этого, в бета-версии Telegram 8.6.0 полностью переработано меню аттачей. Можно изменять порядок изображений при публикации группой. Также произошёл редизайн меню авторизации, двухфакторной аутентификации и меню ввода кода-пароля. Теперь в них есть анимированные иллюстрации, пишет «Код Дурова».

А ещё были добавлены две новые реакции: 😂 и 😭,. Однако пока они отключены.

На днях Павел Дуров писал, что могут случаться периодические краткосрочные перебои в работе ряда сервисов Telegram. Команда мессенджера делает всё возможное, чтобы сохранить высокую скорость работы.