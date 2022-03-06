Telegram-каналы массово взломали

Стало известно, что рассылку сделали через Crosser Bot. Это популярный бесплатный бот для анализа аудитории в канале. Разработчики сообщили, что бот был взломан, а сам Telegram выслал предупреждение о подозрительной активности. Бота на время приостановили.

По данным TGStat, взломаны были более чем 3700 каналов. Охват поста составил около 1,3 млн просмотров.

Стоит отметить, что на днях в России ввели уголовную ответственность за публикацию «заведомо ложной информации о российской спецоперации в Украине». Таким образом, владельцы каналов оказались под угрозой. Многие из них своевременно удалили появившийся пост.