Telegram лишил доходов издателей книг в России

Представитель АЗАПИ сообщил, что пиратские копии книг в Telegram публикуются примерно на 200 каналах, аудитория которых в совокупности составляет около двух млн человек. Даже если учесть, что не все подписчики скачивают книги, издатели всё равно недополучают из-за каналов большие деньги. Ассоциация уже назвала Telegram одним из крупнейших пиратских ресурсов в российском интернете.

Что интересно, правообладатели не могут подать в суд на Telegram, так как мессенджер официально заблокирован в России.