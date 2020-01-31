Наука и технологии
Сегодня 14:11
Telegram лишил доходов издателей книг в России
Они недополучили более 55 млрд рублей
Глава Ассоциации по защите прав в интернете (АЗАПИ) рассказал журналистам, что мессенджер Telegram практически лишил доходов издателей книг в России. По приблизительным подсчётам, они недополучают более 55 млрд рублей, а весь книжный рынок в стране при этом оценивается в 82 млрд рублей.
Представитель АЗАПИ сообщил, что пиратские копии книг в Telegram публикуются примерно на 200 каналах, аудитория которых в совокупности составляет около двух млн человек. Даже если учесть, что не все подписчики скачивают книги, издатели всё равно недополучают из-за каналов большие деньги. Ассоциация уже назвала Telegram одним из крупнейших пиратских ресурсов в российском интернете.
Что интересно, правообладатели не могут подать в суд на Telegram, так как мессенджер официально заблокирован в России.