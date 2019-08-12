Telegram придумал новый эффективный способ обхода блокировок

О новшестве написал пользователь alexbers на Habr. В Telegram используется официальный прокси, работающий по протоколу MTProto. Однако существовал способ обнаружить прокси-серверы, работающие по данному протоколу, чем и воспользовались крупные провайдеры для блокировки мессенджера. Позже разработчики Telegram изменили протокол так, чтобы закрыть эту уязвимость. Однако и это перестанет помогать, когда в силу вступит закон об изоляции рунета.

«Попытка разработчиков мессенджера замаскировать трафик под какой-нибудь популярный протокол на этом фоне выглядит закономерно», — пишет alexbers.

Он объясняет, что в протоколе между клиентом Telegram и прокси-сервером добавили ещё один слой инкапсуляции поверх TCP. Теперь данные оборачиваются в записи TLS. А данные в HTTPS передаются поверх этого криптографического протокола.