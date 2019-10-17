Telegram прогнулся под требования США отложить выпуск криптовалюты

Тем не менее, компания Павла Дурова считает несправедливыми некоторые требования комиссии по ценным бумагам и биржам США. Напомним, ранее регулятор потребовал от Telegram приостановить первичное размещение токенов (ICO) Gram. По сути, это предполагает прекращение операций с криптовалютой.

Комиссия считает, что Telegram продал за первое полугодие 2018 года 2,9 млрд Gram 171 покупателю по всему миру, в том числе из США. Продажу регулятор называет незаконной.

«Хотя требования комиссии не являются обоснованными, и Telegram готова без промедления оспаривать их в суде, Telegram приняла решение отложить запуск блокчейн-платформы TON и какое-либо распространение Gram, пока не будут разрешены данные и любые другие вопросы, касающиеся регулирования», — сообщается в ходатайстве компании.