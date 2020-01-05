Telegram просит суд не заставлять компанию рассказывать о судьбе собранных на криптовалюту денег

Суд рассматривает иск Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США к Telegram Group Inc. Регуляторы попросили судью обязать компанию предоставить исчерпывающие данные «об объёмах, источниках и применении средств» от продажи компанией токенов Gram. Сообщается, что таким образом Telegram выручила $1,7 млрд. Комиссия считает, что компания не имела разрешения на осуществление этих операций.

Адвокаты Telegram заявили, что запрошенная информация не имеет прямого отношения к ключевому вопросу. А он, заключается в том, следует ли считать Gram «ценной бумагой», а не криптовалютой. Сбор дополнительных сведений по поводу продажи токенов представители Telegram назвали «слишком обременительным».