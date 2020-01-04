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Telegram скрыл от США, куда потратил собранные для запуска криптовалюты деньги
Но на суде от Дурова потребуют раскрытия этой информации
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила, что команда Telegram не стала рассказывать ей, как были использованы $1,7 млрд, полученные от инвесторов на запуск блокчейна TON и криптовалюты Gram.
Представители мессенджера предоставили только данные о банковских операциях, из которых стало ясно, откуда Telegram получил средства. Информацию о том, на что они были потрачены, команда проекта утаила. SEC требует, чтобы суд обязал компанию раскрыть данные.
Заседание запланировано на 7 и 8 января 2020 года. Там основатель Telegram Павел Дуров выступит в качестве свидетеля.
Напомним, проект начал привлекать финансирование через продажу токенов Gram в январе 2018 года. Запуск криптовалюты и блокчейн-платформы должен был произойти до 31 октября, но SEC добилась временного запрета на продажу Gram. Сообщается, что большинство инвесторов проекта согласились подождать.