Telegram вернёт инвесторам деньги за криптовалюту. Но не все

Инвесторы вкладывали деньги в рамках ICO (первичного размещения токенов). В письме к ним Telegram предложил согласиться на запуск до 30 апреля следующего года. Все инвесторы должны принять решение до 23 октября.

Если большинство вкладчиков не дадут своего согласия, то Telegram не сможет продлить дедлайн. А в случае переноса даты запуска, компании придётся потратить дополнительных $80 млн.

Как пишут СМИ, инвесторы разных раундов ICO могут принять различные решения, из-за чего переноса дедлайна не произойдёт.

Напомним, недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам США потребовала приостановить продажи Gram и добилась приостановки ICO.