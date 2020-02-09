Telegram всё-таки могут позволить запуск криптовалюты

Стало известно, что компания приобщила к делу речь комиссара SEC Хестер Пирс (Hester Peirce), известной как «криптомамочка» за своё лояльное отношение к криптовалютной индустрии. Пирс представила проект поправок в Закон о ценных бумагах, благодаря которому компании в течение трёх лет смогут без проблем выпускать токены для реализации децентрализованных проектов.

Проект Пирс содержит несколько серьёзных требований. Во-первых, создаваемая компанией сеть должна быть по-настоящему децентрализованной, во-вторых, разработчики обязаны быть прозрачными в плане предоставления информации о проекте.

В любом случае, такие законодательные меры будут очень выгодны Telegram. Правда, обычные речи комиссаров не имеют юридической силы. Но компания планирует использовать слова Пирс как козырь в своём деле.