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Telegram вынудят рассказать, куда были потрачены деньги с продажи криптовалюты
Этого требуют американские регуляторы
Суд всё-таки обязал Telegram предоставить Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США банковскую информацию о том, как и на что компания потратила собранные на запуск криптовалюты средства.
Telegram должен предоставить все банковские данные до 26 февраля. Компании разрешили их отредактировать, скрыв конфиденциальную информацию.
Напомним, SEC начала требовать от Telegram через суд информацию о потраченных средствах в начале текущего года. Эти деньги компания получила от инвесторов для запуска блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. Всего Telegram привлёк $1,7 млрд.
Адвокаты компании настаивали, что сбор дополнительных данных по делу будет обременительным. А вся необходимая информация суду уже предоставлена. Стоит отметить, что предметом судебного спора является вопрос: криптовалюта Gram — ценная бумага или нет?
В SEC недавно также заявили, что Telegram продавала токены после окончания ICO.