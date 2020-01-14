Telegram вынудят рассказать, куда были потрачены деньги с продажи криптовалюты

Telegram должен предоставить все банковские данные до 26 февраля. Компании разрешили их отредактировать, скрыв конфиденциальную информацию.

Напомним, SEC начала требовать от Telegram через суд информацию о потраченных средствах в начале текущего года. Эти деньги компания получила от инвесторов для запуска блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. Всего Telegram привлёк $1,7 млрд.

Адвокаты компании настаивали, что сбор дополнительных данных по делу будет обременительным. А вся необходимая информация суду уже предоставлена. Стоит отметить, что предметом судебного спора является вопрос: криптовалюта Gram — ценная бумага или нет?

В SEC недавно также заявили, что Telegram продавала токены после окончания ICO.