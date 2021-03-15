Telegram выпустил свои первые облигации

РБК пишет, что минимальный объём покупки облигаций составил $500 тысяч. Первая выплата купонов по ним назначена на сентябрь 2021 года.

Сообщается также, что Telegram начал размещение пятилетних облигаций на прошлой неделе. Номинал одной облигации равен тысяче долларов. Эти же бумаги можно будет впоследствии конвертировать в акции, если Telegram вдруг проведёт публичное размещение последних.

Отмечается, что на облигации компании наблюдался ажиотажный спрос. Ранее СМИ писали, что Telegram нужны деньги на то, чтобы вернуть долги и вложить их в развитие мессенджера.