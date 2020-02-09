Наука и технологии
Сегодня 17:38
Telegram запустит собственный подпольный интернет
Darknet 2.0
На официальном ресурсе Telegram Open Network опубликовали инструкцию по созданию сайта в децентрализованной сети TON. По сути, Telegram готовится запустить собственный подпольный интернет. Или, как пишут журналисты, Darknet 2.0.
Команда Telegram представила инструмент под говорящим названием TON Sites. С его помощью можно обустраивать точку входа для других сервисов TON. Загруженные с TON Sites HTML-страницы будут содержать ссылки ton://.
Такие сайты похожи на самые обычные, только вот доступ к ним можно получить через сеть TON. У каждого такого сайта есть ADNL-адрес, заменяющий IPv4 или IPv6. HTTP-запросы соответственно принимаются через основанный на ADNL протокол RLDP. HTTPS здесь не нужен, так как шифрование обрабатывается ADNL.
Доступ к TON Sites возможен путём использования специальных шлюзов между классическим интернетом и сетью TON.