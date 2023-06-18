Telegraph: победа России в спецоперации угрожает существованию НАТО

Журналист утверждает, что Украина находится в невыгодном положении, ссылаясь на превосходящую военную мощь России в плане личного состава, танков, артиллерии и воздушной мощи. Кемп подчеркивает, что победа Украины далеко не гарантирована, и ставит под сомнение цель НАТО, если она не поддержит Украину.

В статье высказывается предположение, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц попытаются убедить Украину начать мирные переговоры. Однако такие действия могут подорвать позиции президента США Джо Байдена в Конгрессе, где республиканцы могут воспользоваться ситуацией для сокращения военной помощи Украине.