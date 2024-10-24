Телекоммуникационные гиганты США подали в суд на местный аналог Роспотребнадзора

Это правило направлено на упрощение процесса отмены подписок, требуя от компаний предложить такой же способ отмены, как и способ подписки. Например, если клиент подписался онлайн, он должен иметь возможность отменить подписку онлайн, без необходимости звонков или отправки писем.

Истцы — Ассоциация интернет-телевидения, Ассоциация электронных систем безопасности и Интерактивное рекламное бюро — утверждают, что правило превышает полномочия FTC, называя его «произвольным» и «злоупотреблением дискрецией».

Если правило не будет заблокировано, оно вступит в силу через 180 дней, затронув всё, от абонементов в спортзалы до Amazon Prime.