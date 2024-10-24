Телекоммуникационные гиганты США подали в суд на местный аналог Роспотребнадзора

Опубликовано 24 октября 2024, 15:441 мин.
Телекоммуникационные гиганты США подали в суд на местный аналог РоспотребнадзораЧтобы заблокировать правило «Нажми для отмены»
Три крупные отраслевые группы, представляющие телекоммуникационные компании, поставщиков систем безопасности и интернет-рекламодателей США, подали иск, чтобы предотвратить введение нового правила Федеральной торговой комиссии (FTC) «Нажми для отмены».
Это правило направлено на упрощение процесса отмены подписок, требуя от компаний предложить такой же способ отмены, как и способ подписки. Например, если клиент подписался онлайн, он должен иметь возможность отменить подписку онлайн, без необходимости звонков или отправки писем.
Истцы — Ассоциация интернет-телевидения, Ассоциация электронных систем безопасности и Интерактивное рекламное бюро — утверждают, что правило превышает полномочия FTC, называя его «произвольным» и «злоупотреблением дискрецией».
Если правило не будет заблокировано, оно вступит в силу через 180 дней, затронув всё, от абонементов в спортзалы до Amazon Prime.