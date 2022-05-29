Телескоп "Джеймс Уэбб" изучит алмазную экзопланету

Исследователи будут использовать высокоточные спектрографы "Уэбба" для изучения этих планет, чтобы понять геологическое разнообразие планет в галактике и эволюцию каменистых планет, подобных Земле.

55 Cancri e вращается по орбите своей звезды похожей на Солнце, совершая один оборот менее чем за 18 часов. Поскольку температура поверхности намного выше температуры плавления типичных минералов, образующих горные породы, считается, что дневная сторона планеты покрыта океанами лавы. В предыдущих исследованиях ученые показали, что эта планета, по всей видимости, богата углеродом. А температура и давление создают идеальные условия для образования алмазов.

Как и 55 Cancri e, LHS 3844 b движется по орбите очень близко к своей звезде, совершая один оборот за 11 часов. Однако, поскольку ее звезда относительно мала и холодна, планета недостаточно горяча, чтобы ее поверхность была расплавленной. Кроме того, наблюдения Spitzer показывают, что планета вряд ли имеет существенную атмосферу.

Хотя мы не сможем получить прямое изображение поверхности LHS 3844 b с помощью "Уэбба", отсутствие атмосферы делает возможным изучение поверхности с помощью спектроскопии.