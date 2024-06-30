Телескоп «Джеймс Уэбб» нашел противоречащие моделям древние галактики

Используя прибор JWST NIRSpec, команда обнаружила три галактики с неожиданными характеристиками: необычно старые звезды, что противоречит ожидаемой молодости Вселенной, и сверхмассивные черные дыры. Эти находки противоречат традиционным моделям, согласно которым галактики и их черные дыры развиваются синхронно в течение миллиардов лет.

Джоэл Лежа из Пенсильванского университета отметил плотное расположение звезд в этих галактиках, что резко контрастирует с размерами Млечного Пути. Объекты, примерно в 1000 раз меньшие по размеру, но столь же богатые звездами, представляют собой загадку раннего формирования галактик.

Дальнейшие наблюдения направлены на то, чтобы распутать эти аномалии, изучить более глубокие спектры, чтобы определить источники излучаемого света — звезды или черные дыры.