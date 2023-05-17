Телескоп «Джеймс Уэбб» нашел воду на комете в нашей Солнечной системе

Телескоп «Джеймс Уэбб» нашел воду на комете в нашей Солнечной системеНо не в жидком виде
Астрофизики сделали открытие с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб». Они изучили комету главного пояса астероидов под названием 238P/Read, которая находится между Марсом и Юпитером. Там обнаружена вода.
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
Анализ показал наличие водяного пара в газовом облаке кометы, что свидетельствует о возможности повсеместного существования водяного льда в этом регионе Солнечной системы.
Удивительно, но в отличие от других комет, на 238P/Read не обнаружено заметного количества углекислого газа. Исследователи предложили два возможных объяснения: комета могла потерять углекислый газ из-за высоких температур или же она могла сформироваться в регионе, где нет углекислого газа.
Дальнейшие наблюдения с помощью телескопа прольют свет на состав других комет и астероидов в поясе астероидов, углубляя наше понимание этих небесных объектов.