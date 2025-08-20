Телескоп «Джеймс Уэбб» открыл новую луну у Урана

Новый спутник, временно получивший название S/2025 U1, имеет диаметр всего около 10 километров. Именно поэтому его не смогла заметить станция «Вояджер-2», пролетавшая мимо Урана почти 40 лет назад. По словам исследователей, он оказался самым маленьким и самым тусклым из всех известных внутренних спутников планеты. Это говорит о том, что у Урана может быть ещё больше скрытых лун.

Новая луна движется по почти круговой орбите на расстоянии около 56 тысяч километров от центра Урана. Она расположена между орбитами спутников Офелия и Бианка. Учёные считают, что спутник, скорее всего, образовался именно там, где находится сейчас, а не “пришёл” со стороны.

Все луны Урана традиционно называют именами персонажей Шекспира и Александра Поупа. Официальное название для нового объекта утвердит Международный астрономический союз.