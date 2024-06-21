Телескоп «Джеймс Уэбб» помог раскрыть теорию формирования звезд

Эти вытянутые струи, напоминающие вспышки линз, возникают, когда межзвездный газ коллапсирует внутрь, генерируя ударные волны, перпендикулярные вихревым дискам вещества. Клаус Понтоппидан из Лаборатории реактивного движения NASA отмечает, что это прямое наблюдение подтверждает фундаментальное понимание того, что звезды имеют тенденцию вращаться в едином направлении, когда они конденсируются из коллапсирующих облаков.

Туманность Змеи, расположенная на расстоянии около 1300 световых лет и имеющая возраст от одного до двух миллионов лет, представляет собой отражательную туманность, освещенную молодыми звездами внутри нее. Изображение было получено с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона JWST (NIRCam).

В настоящее время планируется провести анализ химического состава туманности с помощью спектрографа ближнего инфракрасного диапазона (NIRSpec).