Телескоп "Джеймс Уэбб" помог узнать больше о способности экзопланет "поддерживать" жизнь

Исследовательская группа использовала среднеинфракрасный инструмент “Уэбба” (MIRI) для обнаружения инфракрасного свечения, излучаемого планетой, что позволило им рассчитать количество тепла, выделяемого в виде инфракрасного света. Исследователи обнаружили, что дневная температура TRAPPIST-1 b составляет около 500 Кельвинов, что говорит о том, что у планеты практически нет атмосферы.

Наличие атмосферы является важным фактором для определения пригодности планеты для обитания. Предыдущие наблюдения с помощью космических телескопов "Хаббл" и "Спитцер" не выявили признаков наличия слоеной атмосферы, но не могли исключить наличие плотной. Благодаря новой информации, полученной с помощью JWST, исследователи надеются применить полученные данные к другим экзопланетам и улучшить понимание потенциала обитаемости за пределами нашей Солнечной системы.