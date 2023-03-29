Телескоп "Джеймс Уэбб" помог узнать больше о способности экзопланет "поддерживать" жизнь

Телескоп "Джеймс Уэбб" помог узнать больше о способности экзопланет "поддерживать" жизньДля этого они измерили его температуру
Международная группа исследователей использовала космический телескоп “Джеймс Уэбб” для измерения температуры TRAPPIST-1b в системе TRAPPIST-1, проливая новый свет на возможность обитаемости экзопланет.
Фото: NASA, ESA, CSA, J. Olmsted (STScI)
Исследовательская группа использовала среднеинфракрасный инструмент “Уэбба” (MIRI) для обнаружения инфракрасного свечения, излучаемого планетой, что позволило им рассчитать количество тепла, выделяемого в виде инфракрасного света. Исследователи обнаружили, что дневная температура TRAPPIST-1 b составляет около 500 Кельвинов, что говорит о том, что у планеты практически нет атмосферы.
Наличие атмосферы является важным фактором для определения пригодности планеты для обитания. Предыдущие наблюдения с помощью космических телескопов "Хаббл" и "Спитцер" не выявили признаков наличия слоеной атмосферы, но не могли исключить наличие плотной. Благодаря новой информации, полученной с помощью JWST, исследователи надеются применить полученные данные к другим экзопланетам и улучшить понимание потенциала обитаемости за пределами нашей Солнечной системы.