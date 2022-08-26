Телескоп "Джеймс Уэбб" создал крупнейшую панораму с галактиками из 690 фотографий

"Эпоха 1 (так назвали мозайку, – прим. ред.) охватывает менее половины всей площади нашего обзора неба", - заявляет CEERS, добавляя, что "уже полученные изображения привели к новым открытиям и неожиданному, но нежелательному обилию никогда ранее не виденных галактик".

В их число входит сильно краснеющий объект, названный галактикой Мейзи в честь дочери руководителя проекта Стивена Финкельштейна, которая может быть одной из самых ранних галактик, когда-либо наблюдавшихся, появившейся менее чем через 400 миллионов лет после Большого взрыва.

Среди других чудес, отмеченных командой CEERS, - дуга меньших галактик рядом с яркой галактикой, взаимодействующие спиральные галактики, сверхновая звезда и группа красных галактик.

Изображение можно изучить на страницах проекта CEERS в среднем и высоком разрешении. Однако они рекомендуют делать это на настольном компьютере или ноутбуке, а не на телефоне, так как этот файл очень большой (262 МБ).