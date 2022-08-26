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Телескоп "Джеймс Уэбб" создал крупнейшую панораму с галактиками из 690 фотографий

Загляденье
Группа ученых, работающая с данными, полученными с космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST), выпустила колоссальную мозаику из изображений. Изображение представляет собой “панораму”, сформированную из 690 отдельных кадров, сделанных камерой ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) JWST.
Телескоп "Джеймс Уэбб" создал крупнейшую панораму с галактиками из 690 фотографий

"Эпоха 1 (так назвали мозайку, – прим. ред.) охватывает менее половины всей площади нашего обзора неба", - заявляет CEERS, добавляя, что "уже полученные изображения привели к новым открытиям и неожиданному, но нежелательному обилию никогда ранее не виденных галактик".

В их число входит сильно краснеющий объект, названный галактикой Мейзи в честь дочери руководителя проекта Стивена Финкельштейна, которая может быть одной из самых ранних галактик, когда-либо наблюдавшихся, появившейся менее чем через 400 миллионов лет после Большого взрыва.

Среди других чудес, отмеченных командой CEERS, - дуга меньших галактик рядом с яркой галактикой, взаимодействующие спиральные галактики, сверхновая звезда и группа красных галактик.

Изображение можно изучить на страницах проекта CEERS в среднем и высоком разрешении. Однако они рекомендуют делать это на настольном компьютере или ноутбуке, а не на телефоне, так как этот файл очень большой (262 МБ).

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