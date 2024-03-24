Телескоп «Джеймс Уэбб» увидел конец формирования планет

Ранее было известно, что в планетообразующих дисках — вихревых облаках пыли и газа вокруг молодых звезд — содержится значительно больше газа, чем твердых частиц. Оставался ключевой вопрос: когда и как этот газ исчезает? Новое исследование, проведенное под руководством Намана Баджаджа из Университета Аризоны, проливает свет на эту загадку. Наблюдая за молодой звездой T Cha, они впервые смогли получить изображение газа, медленно покидающего систему.

Для этого им удалось обнаружить сигнатуру ионизированного неона — атома газа, лишенного электронов, — испускаемого выходящим газом. Эта техника действует как химический отпечаток пальца, выявляя происхождение частиц внутри диска.

Дальнейший анализ позволяет предположить, что «облако», скорее всего, движимо высокоэнергетическим светом, исходящим от молодой звезды. По оценкам команды, потеря газа эквивалентна ежегодной потере земной Луны.

Эти новые знания о времени рассеивания газа могут помочь ученым понять, сколько времени у планет есть на формирование и рост. Кроме того, быстрая эволюция, наблюдаемая во внутреннем диске T Cha, намекает на то, что мы можем стать свидетелями полного истощения газа и пыли в течение нашей жизни.