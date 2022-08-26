Телескоп "Джеймс Уэбб" впервые обнаружил углекислый газ в атмосфере экзопланеты

Одной из основных научных целей телескопа "Джеймс Уэбб" является изучение состава атмосферы экзопланет в надежде в конечном итоге найти те из них, на которых может существовать жизнь. Так, "Уэбб" впервые обнаружил углекислый газ в атмосфере планеты.

Исследуемая планета - WASP-39b, газовый гигант на расстоянии около 700 световых лет от нас, который вращается вокруг своей звезды очень близко, обращаясь вокруг нее раз в четыре дня. Хотя его масса равна массе Сатурна, он раздулся больше, чем Юпитер, благодаря чрезвычайно высоким температурам, которые заставляют его атмосферу расширяться.

Все эти особенности делают WASP-39b идеальным кандидатом для изучения спектра атмосферы экзопланеты. Используя для этого спектрограф ближней инфракрасной области спектра (NIRSpec), команда обнаружила четкий всплеск в спектре между длинами волн 4,1 и 4,6 микрона - диапазон, соответствующий углекислоте.