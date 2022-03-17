Телескоп «Джеймс Уэбб» выровнял свои зеркала и сделал селфи

Телескоп «Джеймс Уэбб» выровнял свои зеркала и сделал селфиИ не только
Новые изображения, опубликованные сегодня НАСА, включают "селфи", демонстрирующее прогресс зеркал, а также обновленные изображения одной звезды.
С момента выхода на последнюю орбиту 18 зеркал телескопа были сфокусированы на изолированной звезде HD 84406, которую исследователи используют в качестве “цели” для выравнивания зеркал. Новое изображение HD 84406, полученное НАСА, показывает, как выглядит звезда, когда все 18 зеркал работают вместе с камерой ближнего инфракрасного диапазона или NIRCam. Они смогли получить не только изображение звезды, но и далеких галактик за звездой.
Теперь, когда 18 зеркал выровнены, они могут работать вместе как одно зеркало и начать получать изображения далеких звезд, галактик и даже изображения с расстояния 13,6 миллиардов световых лет.
В течение следующих шести недель НАСА продолжит подготовку JWST к окончательному началу научной работы. Следующие шаги команды будут включать выравнивание инструментов, включая спектрограф ближнего инфракрасного диапазона, инструмент среднего инфракрасного диапазона, устройство формирования изображений в ближнем инфракрасном диапазоне и бесщелевой спектрограф.
Длительный процесс юстировки идет по плану и, как ожидается, завершится к началу мая, после чего телескоп станет доступен для подготовки к научным наблюдениям, сообщает НАСА. Они также сообщили, что первый набор изображений и научных данных телескопа будет опубликован летом.