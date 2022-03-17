Телескоп «Джеймс Уэбб» выровнял свои зеркала и сделал селфи

Теперь, когда 18 зеркал выровнены, они могут работать вместе как одно зеркало и начать получать изображения далеких звезд, галактик и даже изображения с расстояния 13,6 миллиардов световых лет.

В течение следующих шести недель НАСА продолжит подготовку JWST к окончательному началу научной работы. Следующие шаги команды будут включать выравнивание инструментов, включая спектрограф ближнего инфракрасного диапазона, инструмент среднего инфракрасного диапазона, устройство формирования изображений в ближнем инфракрасном диапазоне и бесщелевой спектрограф.

Длительный процесс юстировки идет по плану и, как ожидается, завершится к началу мая, после чего телескоп станет доступен для подготовки к научным наблюдениям, сообщает НАСА. Они также сообщили, что первый набор изображений и научных данных телескопа будет опубликован летом.