Телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел скрытую«призрачную» галактику

Телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел скрытую«призрачную» галактикуИ раскрыл тайны звездообразующей галактики, которая исчезла из поля зрения «Хаббла»
Поскольку последнее изображение, полученное космическим телескопом «Джеймса Уэбба», раскрывает космическую загадку - галактику, окутанную пылью, формирующую сотни звезд в год, которая была скрыта за пылевым облаком почти миллиард лет с момента Большого взрыва.
Новаторская находка, сделанная коллаборацией COSMOS-Web, свидетельствует о том, что количество галактик в три-десять раз больше, чем предполагалось в ранней Вселенной. Это небесное открытие бросает вызов нашему пониманию космической истории, намекая на более «пыльное» прошлое.
Когда астрономы погружаются в оптическую и инфракрасную области с помощью непревзойденной чувствительности JWST, они открывают скрытый космический ландшафт, демонстрируя ранее невиданные галактики, даже «Хаббл» не мог заметить эту галактику.