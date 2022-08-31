Телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел спиральные рукава Призрачной галактики

Телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел спиральные рукава Призрачной галактикиИ, само собой, у него это получилось лучше, чем у Хаббла
Messier 74 относится к классу галактик со "спиралью большого дизайна" благодаря своим четким и ясным спиральным рукавам. Она находится на расстоянии около 32 миллионов световых лет от Земли и расположена в созвездии Рыбы.
Хаббл, предшественник "Джеймса Уэбба", в прошлом создал впечатляющие изображения Призрачной галактики, показав ее звездообразующие регионы в ультрафиолетовом и видимом диапазонах света. Направив инструменты "Уэбба" в среднем инфракрасном диапазоне на тот же участок Вселенной, ученые смогли получить новую ценную перспективу.
На этих снимках "Уэбба" спиральные нити галактики видны в мельчайших деталях, а также беспрепятственно, по сравнению с "Хабблом", просматривается ядерное звездное скопление в ее центре. Отсутствие газа, затуманивающего этот участок, открывает возможность для более тщательного изучения звездообразующих областей галактики, что может привести к новым точным измерениям масс и возраста этих звезд.