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Телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел спиральные рукава Призрачной галактики

И, само собой, у него это получилось лучше, чем у Хаббла
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" представил завораживающий снимок звездообразующей системы, известной как “Призрачная галактика”, или Messier 74. Снимок демонстрирует впечатляющие спиральные рукава.
Телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел спиральные рукава Призрачной галактики

Messier 74 относится к классу галактик со "спиралью большого дизайна" благодаря своим четким и ясным спиральным рукавам. Она находится на расстоянии около 32 миллионов световых лет от Земли и расположена в созвездии Рыбы.

Хаббл, предшественник "Джеймса Уэбба", в прошлом создал впечатляющие изображения Призрачной галактики, показав ее звездообразующие регионы в ультрафиолетовом и видимом диапазонах света. Направив инструменты "Уэбба" в среднем инфракрасном диапазоне на тот же участок Вселенной, ученые смогли получить новую ценную перспективу.

Телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел спиральные рукава Призрачной галактики

На этих снимках "Уэбба" спиральные нити галактики видны в мельчайших деталях, а также беспрепятственно, по сравнению с "Хабблом", просматривается ядерное звездное скопление в ее центре. Отсутствие газа, затуманивающего этот участок, открывает возможность для более тщательного изучения звездообразующих областей галактики, что может привести к новым точным измерениям масс и возраста этих звезд.

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