Телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел спиральные рукава Призрачной галактики

Messier 74 относится к классу галактик со "спиралью большого дизайна" благодаря своим четким и ясным спиральным рукавам. Она находится на расстоянии около 32 миллионов световых лет от Земли и расположена в созвездии Рыбы.

Хаббл, предшественник "Джеймса Уэбба", в прошлом создал впечатляющие изображения Призрачной галактики, показав ее звездообразующие регионы в ультрафиолетовом и видимом диапазонах света. Направив инструменты "Уэбба" в среднем инфракрасном диапазоне на тот же участок Вселенной, ученые смогли получить новую ценную перспективу.