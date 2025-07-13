Телескоп Джеймса Уэбба отметил трехлетие снимком космической «кошачьей лапы»Работа только началась
Снимок, опубликованный 10 июля, показывает участок туманности, известный своими круглыми структурами, напоминающими подушечки кошки. Благодаря инфракрасному зрению JWST может заглядывать сквозь плотные облака пыли и видеть скрытые процессы формирования звёзд.
На изображении видно множество интересных деталей:
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Красно-оранжевая область в верхнем правом углу — это тихая зона, где только начинают зарождаться звёзды.
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В центре — структуры, где массивные звёзды уже формируют пустоты в газе и пыли вокруг.
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Форма, напоминающая «Оперный театр», окружена слоями оранжевой пыли.
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В левом нижнем «пальчике» хорошо заметна голубовато-белая звезда, расчистившая пространство вокруг себя излучением.
Эти данные помогают учёным понять, как рождаются и эволюционируют звёзды.