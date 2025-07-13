Наука и технологии
Опубликовано 13 июля 2025, 03:00
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Телескоп Джеймса Уэбба отметил трехлетие снимком космической «кошачьей лапы»

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Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) празднует три года научной работы ярким снимком туманности Кошачья Лапа — области активного звездообразования в 4 000 световых годах от Земли.
Телескоп Джеймса Уэбба отметил трехлетие снимком космической «кошачьей лапы»
© NASA, ESA, CSA, STSc

Снимок, опубликованный 10 июля, показывает участок туманности, известный своими круглыми структурами, напоминающими подушечки кошки. Благодаря инфракрасному зрению JWST может заглядывать сквозь плотные облака пыли и видеть скрытые процессы формирования звёзд.

На изображении видно множество интересных деталей:

  • Красно-оранжевая область в верхнем правом углу — это тихая зона, где только начинают зарождаться звёзды.

  • В центре — структуры, где массивные звёзды уже формируют пустоты в газе и пыли вокруг.

  • Форма, напоминающая «Оперный театр», окружена слоями оранжевой пыли.

  • В левом нижнем «пальчике» хорошо заметна голубовато-белая звезда, расчистившая пространство вокруг себя излучением.

Эти данные помогают учёным понять, как рождаются и эволюционируют звёзды.