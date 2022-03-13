Телескоп "Хаббл" сфотографировал джет от звезды-"младенца"

Вспышка произошла от очень молодой звезды, только начинающей свою эволюцию, и на снимке видна струя газа, движущаяся со сверхзвуковой скоростью. Свечение, которое вы видите на снимке, происходит по причине столкновения струи с газом и пылью вокруг звезды, заявило Европейское космическое агентство (ЕКА).

Хаббл не в первый раз снимает этот объект на камеру. Телескоп наблюдал за этой областью, названной HH34, в период с 1994 по 2007 год, а также в экстремально высоком разрешении в 2015 году, отмечает ЕКА.

HH34 находится на расстоянии около 1250 световых лет от Земли и располагается в знаменитой туманности Ориона, которую Хаббл также неоднократно снимал на протяжении десятилетий.