Телескоп NASA заснял «космического пингвина»

NGC 2936, ранее типичная спиральная галактика, теперь образует фигуру «пингвина» в верхней части изображения. Под ней NGC 2937, эллиптическая галактика, представляет собой «яйцо». Несмотря на расстояние в 100 000 световых лет друг от друга, эти галактики считаются близкими с астрономической точки зрения. Для сравнения, Млечный Путь и его ближайшая соседка, галактика Андромеды, находятся на расстоянии около 2,5 миллионов световых лет друг от друга.

Взаимодействие между NGC 2936 и NGC 2937 началось между 25 и 75 миллионами лет назад. По прогнозам ученых, через сотни миллионов лет эти галактики сольются в единую.