Опубликовано 13 июля 2024, 18:45
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Телескоп NASA заснял «космического пингвина»С яйцом
Космический телескоп NASA «Джеймс Уэбб» представил изображение галактик NGC 2936 и NGC 2937, напоминающих пингвина, охраняющего свое яйцо. Этот небесный портрет, приуроченный ко второй годовщине работы телескопа, демонстрирует галактики, известные под общим названием Arp 142, расположенные на расстоянии 326 миллионов световых лет от Земли, пишет Лента.ру.
© NASA, ESA, CSA, STScI
NGC 2936, ранее типичная спиральная галактика, теперь образует фигуру «пингвина» в верхней части изображения. Под ней NGC 2937, эллиптическая галактика, представляет собой «яйцо». Несмотря на расстояние в 100 000 световых лет друг от друга, эти галактики считаются близкими с астрономической точки зрения. Для сравнения, Млечный Путь и его ближайшая соседка, галактика Андромеды, находятся на расстоянии около 2,5 миллионов световых лет друг от друга.
Взаимодействие между NGC 2936 и NGC 2937 началось между 25 и 75 миллионами лет назад. По прогнозам ученых, через сотни миллионов лет эти галактики сольются в единую.