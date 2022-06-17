Телескоп с зеркалом из 50 литров ртути заработал в Индии

Прибор стоимостью $2 млн, построенный консорциумом из Бельгии, Канады и Индии, намного дешевле телескопов со стеклянными зеркалами: недалеко от него находится 3,6-метровый управляемый оптический телескоп Девастала (DOT), построенный той же бельгийской компанией, но при этом он стоил $18 млн. Некоторые астрономы считают, что жидкие зеркала - это идеальная технология для создания гигантского телескопа на Луне.

Когда чаша с отражающей ртутью вращается, сочетание силы тяжести и центробежной силы толкает жидкость в идеальную параболическую форму, в точности как обычное зеркало телескопа - но без затрат на отливку стеклянной зеркальной заготовки, шлифовку ее поверхности в параболу и покрытие отражающим алюминием.

Если смотреть прямо вверх, то вращающееся зеркало будет видеть полосу неба почти такой же ширины, как полная Луна, в то время как вращение Земли сканирует его по небу от заката до рассвета. "Вы просто включаете его и отпускаете", - говорят астрономы. Объекты появляются на изображении в виде длинных полос, отдельные пиксели можно потом сложить вместе, чтобы создать одну длинную экспозицию.