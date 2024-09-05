Наука и технологии
Опубликовано 05 сентября 2024, 16:48
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Телескоп снял космический знак вопроса, собранный из галактик

Встал вопрос
Космический телескоп NASA «Джеймс Уэбб» получил изображение космического вопросительного знака, позволяющего заглянуть на раннюю Вселенную. Фигура, обнаруженная в скоплении галактик MACS-J0417.5−1154, является результатом гравитационного линзирования — явления, при котором массивный объект искривляет пространство-время, увеличивая и искажая свет от более удаленных объектов за ним.
Телескоп снял космический знак вопроса, собранный из галактик
© Ferra

Этот феномен показал красную галактику и спиральную галактику в сложном расположении, которое выглядит как вопросительный знак. Искаженное изображение, включающее пять видов пары галактик, не было видно при более ранних наблюдениях с помощью космического телескопа «Хаббл» из-за космической пыли, блокирующей более короткие длины волн света (что не преграда для «Уэбба»).

Телескоп снял космический знак вопроса, собранный из галактик

© NASA, ESA, CSA, STScI, V. Estrada-Carpenter (Saint Mary's University).

Галактики, увиденные 7 миллиардов лет назад, демонстрируют «активное звездообразование», пишет NASA. По словам астронома Висенте Эстрада-Карпентера, данные с «Уэбба» и «Хаббла» показывают, что эти галактики, скорее всего, начинают сливаться, а их столкновение лишь «подстегивает» звездообразование.

Это открытие не только подчеркивает передовые возможности «Уэбба» по снятию изображений, но и открывает «окно» в годы становления Млечного Пути, позволяя ученым изучать ранние стадии развития галактики.