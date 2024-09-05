Телескоп снял космический знак вопроса, собранный из галактик

Галактики, увиденные 7 миллиардов лет назад, демонстрируют «активное звездообразование», пишет NASA. По словам астронома Висенте Эстрада-Карпентера, данные с «Уэбба» и «Хаббла» показывают, что эти галактики, скорее всего, начинают сливаться, а их столкновение лишь «подстегивает» звездообразование.

Это открытие не только подчеркивает передовые возможности «Уэбба» по снятию изображений, но и открывает «окно» в годы становления Млечного Пути, позволяя ученым изучать ранние стадии развития галактики.