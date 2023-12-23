Телескоп запечатлел древнюю сверхновую благодаря «звездной линзе»Наука умеет удивлять
Космический телескоп «Джеймс Уэбб», используя гравитационную линзу, обнаружил древнюю сверхновую под названием Encore в галактике MRG-M0138. Эта небесная сенсация стала второй сверхновой, обнаруженной в этом регионе, вслед за ее предшественницей Requiem, впервые замеченной в 2016 году космическим телескопом «Хаббл».
Гравитационные линзы, образующиеся в результате изгибания далекого света под действием гравитационных сил, позволяют астрономам наблюдать слабые и древние источники света, расширяя границы нашего космического исследования.
Сверхновые типа 1a — Энкор и Реквием предоставляют ценные данные для расчета космических расстояний и скорости расширения Вселенной. Напряжение Хаббла, вызывающее недоумение в этих расчетах, остается проблемой для астрофизиков.
Далекое присутствие Энкора в сочетании с ожидаемым повторным появлением Реквиема в 2035 году сулит революционные возможности для уточнения измерений и раскрытия тайн обширности и эволюции Вселенной.