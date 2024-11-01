Опубликовано 01 ноября 2024, 23:051 мин.
Телескопы засняли устремленные на Землю космические «кровавые глаза»Hubble и James Webb
Телескопы NASA Hubble и James Webb объединили усилия, чтобы представить изображение двух спиральных галактик, которые застыли в процессе слияния. Названная «кровавые глаза», эта сцена включает галактики IC 2163 и NGC 2207.
Яркие оттенки изображения созданы за счет сочетания инфракрасного снимка James Webb и снимка в видимом свете от Hubble. Галактики находятся в процессе медленного слияния, пока что лишь соприкасаются друг с другом, но на траектории, которая в конечном итоге приведет к более разрушительному процессу, длящемуся миллионы лет.
Интересно, что это взаимодействие уже вызвало всплеск образования звезд: они производят в среднем около 24 новых звезд размером с наше Солнце каждый год.
Источник:WebbTelescope.org
Автор:Максим Многословный