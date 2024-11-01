Телескопы засняли устремленные на Землю космические «кровавые глаза»

Яркие оттенки изображения созданы за счет сочетания инфракрасного снимка James Webb и снимка в видимом свете от Hubble. Галактики находятся в процессе медленного слияния, пока что лишь соприкасаются друг с другом, но на траектории, которая в конечном итоге приведет к более разрушительному процессу, длящемуся миллионы лет.

Интересно, что это взаимодействие уже вызвало всплеск образования звезд: они производят в среднем около 24 новых звезд размером с наше Солнце каждый год.