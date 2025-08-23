Телевидение, электроника и нанотехнологии: в Москве открылись два технополиса

На Новомосковской улице разместились телевизионные студии, монтажные и эфирные комплексы, дикторские, а также офисы, коворкинг и коммерческие центры обработки данных. Основными резидентами комплекса станут телевизионный канал, радиохолдинг и компании, создающие программное обеспечение и оборудование для телевидения и интернет-вещания.

В Зеленограде открылся технополис с тремя лабораторными и тремя производственными корпусами, где будут разрабатывать электронику, радиотехнику, микро- и нанотехнологии.

Собянин отметил, что в столице уже работают 47 технопарков, на которых занято более 74,8 тыс. человек.

По планам мэрии, к 2030 году в городе появится около 2,5 млн кв. м новых производственных и офисных помещений, а также будут привлечены около 475 млрд рублей инвестиций.