Тело человека «чувствует» только два сезона, а не четыре

Исследователи проанализировали молекулярные данные более чем 100 человек, которые собирали в течение четырёх лет. Учёные увидели, что тело человека действительно демонстрирует изменения в течение года. Исследователи наблюдали более 1000 изменений на молекулярном уровне, которые происходили два раза: поздней весной/ранним летом и поздней осенью/ранней зимой. Например, во второй период у людей чаще фиксируется гипертония.

Стоит отметить, что исследование проводилось на участниках из Северной и Южной Калифорнии. Поэтому не факт, что те же закономерности могут наблюдаться у людей из других регионов.