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Тело человека «чувствует» только два сезона, а не четыре
Есть только «холодно» и «тепло»
В обществе принято делить погодные условия на четыре сезона. Однако, как выяснили исследователи из Медицинской школы Стэнфордского университета, тело человека «чувствует» только два сезона.
Исследователи проанализировали молекулярные данные более чем 100 человек, которые собирали в течение четырёх лет. Учёные увидели, что тело человека действительно демонстрирует изменения в течение года. Исследователи наблюдали более 1000 изменений на молекулярном уровне, которые происходили два раза: поздней весной/ранним летом и поздней осенью/ранней зимой. Например, во второй период у людей чаще фиксируется гипертония.
Стоит отметить, что исследование проводилось на участниках из Северной и Южной Калифорнии. Поэтому не факт, что те же закономерности могут наблюдаться у людей из других регионов.