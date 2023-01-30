Температура человеческого тела падает уже 160 лет. Виноваты могут быть кишечные микробы

Изучая данные пациентов, госпитализированных с сепсисом, а также результаты тестов на мышах, исследователи обнаружили взаимосвязь между кишечными бактериями, изменениями температуры и последствиями для здоровья.

Выбор пациентов с сепсисом был преднамеренным, так как это состояние может привести к различным колебаниям температуры тела. Команда изучила образцы кишечных бактерий, взятые у 116 человек, и обнаружила, что микробиота у них сильно различается и что эти изменения коррелируют с изменениями температуры.

Бактерии типа Firmicutes были наиболее тесно связаны с более высокой температурой. Эти микробы производят важные вещества для роста и здоровья организма, а также влияют на иммунный ответ и обмен веществ.