Темпы производства электромобилей неожиданно ускорились

Стоит отметить, что эти цифры резко контрастируют с нынешними темпами производства Volkswagen. В текущем году компания выпустила лишь 70 000 электромобилей. Нарастить производство Volkswagen планирует с помощью модели ID.3, которая будет более доступна для потребителя. Так стоимость базовой версии автомобиля составит почти $33,5 тысячи. Электрокар будет способен проезжать от 330 до 550 километров без подзарядки.

Ещё одной причиной для оптимизма Volkswagen может быть тот факт, что европейских автопроизводителей обяжут ограничить выбросы углекислого газа, начиная с 2021 года. Эксперты считают, что единственный способ достичь этого — увеличить продажи электромобилей.