Темпы увольнений в технологической отрасли резко замедлились

Технологические компании даже начинают вновь нанимать сотрудников на некоторые должности, которые были ликвидированы в начале этого года.

Данные Layoffs.fyi, известной службы отслеживания увольнений в технологической отрасли, свидетельствуют о последовательном снижении числа сокращений в течение семи месяцев подряд, которое стабилизировалось на уровне около 10 тыс в месяц с июня по август и снизилось до чуть более 3 тыс в сентябре. Другая доска объявлений о вакансиях, ориентированная на технологические отрасли, TrueUp, также сообщила о пике увольнений в январе, за которым последовало значительное снижение.

Хотя точные цифры в разных источниках могут несколько отличаться, общая тенденция очевидна: число увольнений в технологической отрасли сокращается, что свидетельствует о позитивных изменениях в сфере занятости.