Наука и технологии
12:07, 28 сентября 2023
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Темпы увольнений в технологической отрасли резко замедлились

Уволили всех, кого хотели

В последние месяцы темпы увольнений в технологической отрасли значительно снизились: по данным различных служб, отслеживающих увольнения, число сокращаемых рабочих мест снизилось более чем на 90% с момента достижения пика в январе, пишет TechCrunch.

Темпы увольнений в технологической отрасли резко замедлились

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Технологические компании даже начинают вновь нанимать сотрудников на некоторые должности, которые были ликвидированы в начале этого года.

Данные Layoffs.fyi, известной службы отслеживания увольнений в технологической отрасли, свидетельствуют о последовательном снижении числа сокращений в течение семи месяцев подряд, которое стабилизировалось на уровне около 10 тыс в месяц с июня по август и снизилось до чуть более 3 тыс в сентябре. Другая доска объявлений о вакансиях, ориентированная на технологические отрасли, TrueUp, также сообщила о пике увольнений в январе, за которым последовало значительное снижение.

Хотя точные цифры в разных источниках могут несколько отличаться, общая тенденция очевидна: число увольнений в технологической отрасли сокращается, что свидетельствует о позитивных изменениях в сфере занятости.

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