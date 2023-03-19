Теперь 3D-печатные механизмы могут чувствовать, как они движутся

Теперь 3D-печатные механизмы могут чувствовать, как они движутсяИ не нужно встраивать датчики вручную
Интеграция датчиков во вращающиеся механизмы может позволить инженерам создавать "умные" петли, которые поймут, когда, например, открыта дверь, а шестеренки внутри двигателя смогут сообщать механику, с какой скоростью они вращаются. Инженеры разработали способ легкой интеграции датчиков в эти типы механизмов с помощью 3D-печати.
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Вместо ручной интеграции датчиков инженеры MIT решили печатать датчики непосредственно в движущихся частях механизма с помощью проводящей нити для 3D-печати. Это дает устройствам возможность определять угловое положение, скорость вращения и направление вращения.
Чтобы упростить процесс изготовления, исследователи создали плагин для программы автоматизированного проектирования SolidWorks, который автоматически интегрирует датчики в модель механизма, которую затем можно отправить непосредственно на 3D-принтер для изготовления.