Теперь 3D-печатные механизмы могут чувствовать, как они движутся

Вместо ручной интеграции датчиков инженеры MIT решили печатать датчики непосредственно в движущихся частях механизма с помощью проводящей нити для 3D-печати. Это дает устройствам возможность определять угловое положение, скорость вращения и направление вращения.

Чтобы упростить процесс изготовления, исследователи создали плагин для программы автоматизированного проектирования SolidWorks, который автоматически интегрирует датчики в модель механизма, которую затем можно отправить непосредственно на 3D-принтер для изготовления.