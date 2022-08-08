Теперь беспилотные грузовики могут сами предъявлять документы полицейским

На самом деле, разработчики Embark создали отдельную систему взаимодействия с автомобилем для полицейских. Грузовик сможет распознавать полицейскую машину по включённым мигалкам. В этом случае машина подаст сигнал удалённому оператору. Тот пронаблюдает за ситуацией с камер и решит, действительно ли автомобиль нужно остановить.

Если остановка произошла, полицейский подойдёт к беспилотнику и откроет сейф с документами по коду, который может получить, позвонив оператору по номеру, написанному на кузове грузовика. Далее автомобиль вернётся в автономный режим и продолжит движение.