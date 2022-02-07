Теперь без паспорта: компьютер научили автоматически определять возраст человека при покупке алкоголя

В Великобритании, как и в России, продажа алкоголя запрещена лицам моложе 18 лет. Для работы новой автоматизированной системы проверки возраста в супермаркетах установят камеры. Если покупатель будет согласен на это, изображения с камеры передадут модели, обученной на датасете из лиц (данные были собраны анонимно). Если алгоритм решит, что человеку меньше 25 лет, он должен будет на всякий случай предъявить удостоверение личности сотруднику.

Судя по всему, при этой процедуре не идёт определения личности покупателя. Кроме того, система не хранит изображения, которые она делает.