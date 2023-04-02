Теперь для оригами используют стекло вместо бумаги

Команда сначала использовала мягкие материалы из полимеров, а затем перешла к стеклу и керамике, которые гораздо труднее поддаются сложной обработке.

Смешав наночастицы кремнезема с жидкостью, содержащей несколько соединений, и отвердив смесь ультрафиолетовым светом, они получили сшитый полимер поликапролактона с крошечными шариками кремнезема.

Листы этого полупрозрачного полимерного композита разрезали, складывали, скручивали и вытягивали, чтобы создать такие объекты, как журавль, перо, кружевная ваза и сфера из переплетенных лент.